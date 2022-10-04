В Херсоне снова раздавались мощные взрывы

Во временно оккупированном Херсоне снова прогремели взрывы. По данным СМИ, новый "хлопок" прозвучал также возле Антоновского моста.

Соответствующую информацию сообщили в СМИ 4 октября. Это уже не первые взрывы на Антоновском мосту в этот день, предыдущие звучали ориентировочно после 16 часов 4 октября.

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У россиян снова прогремели взрывы

Еще два взрыва прогремели вблизи Антоновского моста в Херсоне!

– говорится в телеграм-канале "Оперативный ВСУ".

По данным СМИ, звуки взрывов были слышны ориентировочно в 18:30 4 октября. Фото с предполагаемых взрывов показали в телеграм-каналах.

Возле Антоновки снова раздались взрывы

В Херсоне частично исчез свет

По состоянию на 18:50 4 октября в телеграм-канале "Ху*вый Херсон" сообщили, что в Херсоне частично исчез свет. Однако кое-где электроэнергия все еще есть.

Коротко о взрывах в Херсонской области

Взрывы в районе Антоновского моста раздались ориентировочно после 16 часов 4 октября. По данным росСМИ было слышно не менее 5 взрывов. Однако пропагандисты поспешили заверить, что якобы сработала противовоздушная система безопасности.

Однако в телеграм-канале "Оперативный ВСУ" сообщили, что в Херсоне прозвучала серия взрывов в районе Антоновского моста. Они повторились в 17:20.

Кроме того, 4 октября наши военные завезли "хлопок" во временно оккупированный город Таврийск Каховского района Херсонской области на левом берегу Днепра. Именно там базировалась техника россиян.

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