В Херсоне взорвали автомобиль известного коллаборанта Дмитрия Савлученко: он погиб

В Херсоне взорвали автомобиль одного из самых известных местных коллаборантов – Дмитрия Савлученко. Выжить предателю не удалось.

О гибели коллаборанта стало известно утром 24 июня. Ликвидацию Савлученко советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань назвал "победой украинских партизан".

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У наших партизан еще одна победа – убит "начальник департамента семьи, молодежи и спорта" оккупационной Херсонской ВГА Дмитрий Савлученко. Пророссийского активиста и предателя утром взорвали в автомобиле в одном из дворов Херсона,

– рассказал чиновник.

Он заверил, что так будет с каждым предателем Украины.

Заметим, впоследствии российские оккупанты подтвердили, что Савлученко погиб в результате "теракта".

По данным местных СМИ, автомобиль взорвался в тот момент, как коллаборант в него садился. Вместе с Савлученко якобы погибла и его охрана.

Смотрите видео с места взрыва автомобиля коллаборанта:

Что известно о Савлученко

Журналист Дмитрий Казанский рассказал, что коллаборант был членом пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Много лет он занимался антиукраинской деятельностью в Херсонской области.

После революции Достоинства у Савлученко были конфликты с местными патриотическими организациями. Так что в 2014 году предатель решил уехать в Москву. В 2016 году он вернулся в Херсон. Савлученко устроился на работу в банк и участвовал в пророссийских мероприятиях.

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Он был корреспондентом уже запрещенного в Украине телеканала "Наш" и активистом запрещенной партии Евгения Мураева. В 2020 году Савлученко работал в предвыборном штабе коллаборанта Владимира Сальдо и баллотировался от его блока в Днепровский райсовет. С началом полномасштабного вторжения России начал сотрудничество с оккупантами.

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