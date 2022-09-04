Собственность сальдо: в Херсоне взорвался склад российских боеприпасов, — мэр Олешков

4 сентября 2022 , 16:30
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В Херсоне взорвался очередной склад российских боеприпасов. По данным местных властей, он являлся собственностью коллаборанта сальдо.

Соответствующую информацию мэр Олешков Евгений Рыщук сообщил 4 сентября. Также он рассказал, что там детонируют вражеские боеприпасы.

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В Херсоне взорвался еще один вражеский склад

Прилет в СМУ 5 (речь идет о строительно-монтажном управлении в Херсоне – 24 канал). Взрывается боекомплект,
– написал Рыщук.

Он также подтвердил, что этот объект является собственностью местного коллаборанта владимира сальдо.

Следует вспомнить, что самого сальдо в начале августа отравили. Впоследствии появлялись сообщения, что сальдо находится в коме, его подключили к ИВЛ.

Советник главы Офиса Президент Алексей Арестович сказал, что сальдо отравился "несвежим алкоголем". Это, вероятно, был "привет" от партизан.

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Автор: Діана Квасневська