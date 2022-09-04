В Херсоне взорвался очередной склад российских боеприпасов. По данным местных властей, он являлся собственностью коллаборанта сальдо.

Соответствующую информацию мэр Олешков Евгений Рыщук сообщил 4 сентября. Также он рассказал, что там детонируют вражеские боеприпасы.

Читайте также Помощника гауляйтера Херсонщины сальдо взорвали в автомобиле, – СМИ

В Херсоне взорвался еще один вражеский склад

Прилет в СМУ 5 (речь идет о строительно-монтажном управлении в Херсоне – 24 канал). Взрывается боекомплект,

– написал Рыщук.

Он также подтвердил, что этот объект является собственностью местного коллаборанта владимира сальдо.

Следует вспомнить, что самого сальдо в начале августа отравили. Впоследствии появлялись сообщения, что сальдо находится в коме, его подключили к ИВЛ.

Советник главы Офиса Президент Алексей Арестович сказал, что сальдо отравился "несвежим алкоголем". Это, вероятно, был "привет" от партизан.

Последний "хлопок" у оккупантов

В ночь на 4 августа в Крыму снова был "хлопок". Однако в этот раз он прозвучал в Симферополе. Официальных данных не было, однако перед этим "хлопки" слышали ориентировочно в 11 утра.

Впоследствии взрывы услышали жители Севастополя. Российские оккупанты традиционно писали, что работает ПВО.

Кроме того, взрывы в Крыму слышали также 1 сентября. По данным СМИ, они были в Балаклаве и у мыса Фиолент. После этого враг поднял в небо свою авиацию.

Смотрите также – что сейчас известно о контрнаступлении на Херсон: видео