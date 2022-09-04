Собственность сальдо: в Херсоне взорвался склад российских боеприпасов, — мэр Олешков
В Херсоне взорвался очередной склад российских боеприпасов. По данным местных властей, он являлся собственностью коллаборанта сальдо.
Соответствующую информацию мэр Олешков Евгений Рыщук сообщил 4 сентября. Также он рассказал, что там детонируют вражеские боеприпасы.
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В Херсоне взорвался еще один вражеский склад
Прилет в СМУ 5 (речь идет о строительно-монтажном управлении в Херсоне – 24 канал). Взрывается боекомплект,
– написал Рыщук.
Он также подтвердил, что этот объект является собственностью местного коллаборанта владимира сальдо.
Следует вспомнить, что самого сальдо в начале августа отравили. Впоследствии появлялись сообщения, что сальдо находится в коме, его подключили к ИВЛ.
Советник главы Офиса Президент Алексей Арестович сказал, что сальдо отравился "несвежим алкоголем". Это, вероятно, был "привет" от партизан.
Последний "хлопок" у оккупантов
- В ночь на 4 августа в Крыму снова был "хлопок". Однако в этот раз он прозвучал в Симферополе. Официальных данных не было, однако перед этим "хлопки" слышали ориентировочно в 11 утра.
- Впоследствии взрывы услышали жители Севастополя. Российские оккупанты традиционно писали, что работает ПВО.
- Кроме того, взрывы в Крыму слышали также 1 сентября. По данным СМИ, они были в Балаклаве и у мыса Фиолент. После этого враг поднял в небо свою авиацию.
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