В Херсонской области гуманитарный кризис: область осталась без воды, газа и лекарств

Россияне на оккупированных территориях всячески терроризируют мирных людей. Из-за действий захватчиков в Херсонской области начался гуманитарный кризис.

Наши храбрые защитники и защитницы делают все возможное и невозможно для того, чтобы как можно скорее освободить Херсонщину от российских оккупантов. В свою очередь враг занимается лишь грабежами и террором, вообще не беспокоясь о безопасности мирного населения.

Читайте также Денисову уволили с должности омбудсмена по правам человека

Трудная гуманитарная ситуация в Херсонской области

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", многие населенные пункты в Херсонской области в результате действий рашистов остались без газа, воды и света. Кроме того, люди очень нуждаются в медикаментах и гуманитарной помощи.

Россияне вывезли и украли все, что могли, а теперь пытаются удержать свои позиции перед яростным натиском ВСУ. Оккупанты пытаются прикрыться мирным населением, пряча свою технику и подразделения в населенных пунктах.

Ситуация на оккупированных территориях: коротко о главном

В Харьковской области российские кафиры забирали у мирных людей мобильные телефоны и заставляли сидеть в подвалах. Также есть информация о незаконных допросах и пытках людей.

Россияне продолжают проводить "фильтрацию" в Мариуполе. Они отправляют украинцев в Таганрог, а там направляют в наиболее депрессивные регионы России. Только в течение недели из Безымянного враг незаконно депортировал 3000 граждан Украины , среди них как минимум 300 детей.

В Мелитополе рашисты из-за страха перед партизанами проводят различные оборонные мероприятия. Они нагнали технику в город , а также перекрыли все дороги. Все это произошло из-за взрыва в городе, по информации местных, вспыхнул автомобиль Mercedes.

На оккупированной части Харьковской области россияне пытаются навязать свои правила, но понимают, что надолго там не задержатся. Рашисты пускают в обращение рубль , а вот с раздачей паспортов не спешат – надежды на содержание территории не испытывают даже они. Ранее сообщалось, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области идет хорошо, остался лишь небольшой участок между нашими воинами и границей.

Смотрите видео по теме - ВСУ на Донбассе разгромили крупное подразделение "вагнеровцев"