23 невинных жертвы: в Херсонской области объявили трехдневный траур по убитым в результате российских атак
Источник:Александр Прокудин
В Херсонской области объявили три дня траура за мирными жителями, которых убила Россия. Речь идет о 4, 5 и 6 мая.
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин призвал людей в 12 часов почтить память погибших минутой молчания. Ведь 3 мая Россия цинично и целеустремленно ударила по мирным людям в Херсоне и области.
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Что известно об оказании почестей памяти погибших
Двадцать три оборванных жизни. Сорок шесть раненых. Железнодорожный вокзал, супермаркеты, автозаправка, жилые кварталы Херсона, двор домов.
– рассказал глава ОВА.
Александр Прокудин сообщил, что в память об убитых государством-агрессором людях Херсонская областная военная администрация объявляет 4, 5 и 6 мая – На днях траура.
"Прошу сегодня (4 мая – 24 Канал) в 12 часов почтить минутой молчания всех погибших в результате российского террористического акта", – заявил глава областной военной администрации.
Он выразил соболезнования родным, пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Глава ОВА обратился к местным жителям: смотрите видео
Россия цинично атаковала Херсонщину
- 3 мая Кремль цинично ударил по самым людным местам в Херсоне единственному гипермаркету, который работал, железнодорожном вокзале, в районе магазина "АТБ" в центре города и детском саду. Также оккупанты атаковали область.
- К сожалению, в результате обстрела количество жертв возросло до 23 человек. Эти люди были у "Эпицентра", "АТБ", на Привокзальной, в жилых кварталах. Также оккупанты убили энергетиков возле Степановки.
- В результате атаки пострадали 46 человек, из них по меньшей мере двое – дети.
- В этот же день при процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.