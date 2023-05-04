23 невинных жертвы: в Херсонской области объявили трехдневный траур по убитым в результате российских атак

В Херсонской области объявили три дня траура за мирными жителями, которых убила Россия. Речь идет о 4, 5 и 6 мая.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин призвал людей в 12 часов почтить память погибших минутой молчания. Ведь 3 мая Россия цинично и целеустремленно ударила по мирным людям в Херсоне и области.

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Что известно об оказании почестей памяти погибших

Двадцать три оборванных жизни. Сорок шесть раненых. Железнодорожный вокзал, супермаркеты, автозаправка, жилые кварталы Херсона, двор домов.

– рассказал глава ОВА.

Александр Прокудин сообщил, что в память об убитых государством-агрессором людях Херсонская областная военная администрация объявляет 4, 5 и 6 мая – На днях траура.

"Прошу сегодня (4 мая – 24 Канал) в 12 часов почтить минутой молчания всех погибших в результате российского террористического акта", – заявил глава областной военной администрации.

Он выразил соболезнования родным, пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Глава ОВА обратился к местным жителям: смотрите видео

Россия цинично атаковала Херсонщину