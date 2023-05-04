Глава Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін закликав людей о 12 годині вшанувати загиблих хвилиною мовчання. Адже 3 травня Росія цинічно та цілеспрямованого вдарила по мирних людях у Херсоні та області.
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Що відомо про вшанування пам'яті загиблих
Двадцять три обірвані життя. Сорок шість поранених. Залізничний вокзал, супермаркети, автозаправка, житлові квартали Херсона, подвір'я домів...
– розповів глава ОВА.
Олександр Прокудін повідомив, що в пам'ять про вбитих державою-агресором людей Херсонська обласна військова адміністрація оголошує 4, 5 та 6 травня – Днями жалоби.
"Прошу сьогодні (4 травня – 24 Канал) о 12-й годині вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих унаслідок російського терористичного акту", – заявив глава обласної військової адміністрації.
Він висловив співчуття рідним, побажав швидкого одужання пораненим.
Глава ОВА звернувся до місцевих мешканців: дивіться відео
Росія цинічно атакувала Херсонщину
- 3 травня Кремль цинічно вдарив по найбільш людних місцях у Херсоні – єдиному гіпермаркету, який працював, залізничному вокзалі, в район магазину "АТБ" у центрі міста та дитячому садку. Також окупанти атакували область.
- На жаль, внаслідок обстрілу кількість жертв зросла до 23 осіб. Ці люди були біля "Епіцентру", "АТБ", на Привокзальній, в житлових кварталах. Також окупанти вбили енергетиків біля Степанівки.
- Внаслідок атаки постраждали 46 людей, з них щонайменше двоє – діти.
- У цей же день за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.