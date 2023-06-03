Попал в эпицентр взрыва: в Херсонской области минулся еще один гауляйтер
3 июня 2023, 21:57Читати новину українською
В Херсонской области взорвался коллаборант Юрий Патлатый. Он был гауляйтером села Костогрызово Херсонской области.
Российские телеграмм-каналы рассказывают, что смерть гауляйтера наступила в результате подрыва украинского снаряда. Кроме Патлатого, погиб якобы еще один человек по фамилии Венгрин.
Кстати говоря "Хлопок" пылал и будет палаты, – СБУ о подрыве коллаборантов под Мелитополем
Что известно о взрыве
Оккупанты сообщают, что взрыв произошел и июня 19:45 вблизи дома по улице Раденской, 33 в селе Костогрызово. оккупанты утверждают, что Патлатый попал в эпицентр взрыва, вызванного неустановленным боеприпасом, и скончался от осколочных ранений.
Подрыв коллаборантов в Запорожье
- 2 июня, в оккупированной Михайловке Запорожской области взорвали автомобиль с коллаборантами. Поселок расположен под Мелитополем.
- Сообщили о двух погибших. Это местный коллаборант Сергей Дидовидюк и его дочь Яна, также работавшая на стороне оккупантов. Жена Дидовидюка, которая тоже была в автомобиле, и еще один стоящий рядом человек получили ранения.
- Сообщалось о причастности СБУ к подрыву. В спецслужбе это не подтвердили, но и не опровергли. Отметили, что о ликвидированных предателях расскажут после победы. Пока обратились к коллаборантам: лучше украинская тюрьма, чем концерт Кобзона.