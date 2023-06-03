Попал в эпицентр взрыва: в Херсонской области минулся еще один гауляйтер

В Херсонской области взорвался коллаборант Юрий Патлатый. Он был гауляйтером села Костогрызово Херсонской области.

Российские телеграмм-каналы рассказывают, что смерть гауляйтера наступила в результате подрыва украинского снаряда. Кроме Патлатого, погиб якобы еще один человек по фамилии Венгрин.

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Что известно о взрыве

Оккупанты сообщают, что взрыв произошел и июня 19:45 вблизи дома по улице Раденской, 33 в селе Костогрызово. оккупанты утверждают, что Патлатый попал в эпицентр взрыва, вызванного неустановленным боеприпасом, и скончался от осколочных ранений.

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