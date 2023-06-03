Російські телеграм-канали розповідають, нібито смерть гауляйтера настала внаслідок підриву українського снаряду. Крім Патлатого, загинув нібито ще один чоловік на прізвище Вєнгрін.
До речі "Бавовна" палала і буде палати, – СБУ про підрив колаборантів під Мелітополем
Що відомо про вибух
Окупанти повідомляють, що вибух стався й червня 19:45 поблизу будинку на вулиці Раденській, 33 в селі Костогризове. Окупанти стверджують, що Патлатий потрапив в епіцентр вибуху, спричиненого невстановленим боєприпасом, і помер від осколкових поранень.
Підрив колаборантів на Запоріжжі
- 2 червня, в окупованій Михайлівці Запорізької області підірвали автомобіль із колаборантами. Селище розташоване під Мелітополем.
- Повідомили про двох загиблих. Це місцевий колаборант Сергій Дідовидюк і його донька Яна, яка також працювала на боці окупантів. Дружина Дідовидюка, яка теж була в автівці, і ще один чоловік, що стояв поруч, дістали поранення.
- Повідомляли про причетність СБУ до підриву. У спецслужбі це не підтвердили, але й не спростували. Зазначили, що про ліквідованих зрадників розкажуть після перемоги. Наразі звернулись до колаборантів: краще українська тюрма, ніж концерт Кобзона.