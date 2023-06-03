Російські телеграм-канали розповідають, нібито смерть гауляйтера настала внаслідок підриву українського снаряду. Крім Патлатого, загинув нібито ще один чоловік на прізвище Вєнгрін.

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Що відомо про вибух

Окупанти повідомляють, що вибух стався й червня 19:45 поблизу будинку на вулиці Раденській, 33 в селі Костогризове. Окупанти стверджують, що Патлатий потрапив в епіцентр вибуху, спричиненого невстановленим боєприпасом, і помер від осколкових поранень.

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