Украинцы, находящиеся в оккупации, продолжают тайно передавать информацию о россиянах на подконтрольную территорию. Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлыч.

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Оккупанты голодны на украинское имущество

Евгения Вирлыч сообщила, что россияне из последних сил пытаются перевозить музейные ценности и технику в Крымский полуостров. Впрочем, они понимают, что это не самое безопасное место для них. Сил для более дальней дороги тоже не имеют.

Сейчас они в большинстве своем уничтожают бумаги, но при этом печатают свои газеты, завозят их,

– добавила она.

Оккупанты снимают видео, на которых нередко видно, как изменились знакомые места до неузнаваемости из-за грабежа россиян. Такие видеоролики в основном предназначены для российской аудитории с пропагандой о том, какая Россия хороша и как успешно "освобождает" украинцев.

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Колаборантов подозревают в измене России

Журналистка из Херсона подчеркнула, что оккупанты также продолжают искать ДРГ и партизан на временно оккупированном Левом берегу Херсонщины. Несмотря на страх, украинцы все же не теряют надежду на освобождение территорий от россиян и всячески этому способствуют.

Есть несгибаемая сила наших людей, умеющих одним предложением сообщить все, что нужно, и кому нужно. Россиянам вряд ли удастся все это сломать,

– убеждена она.

Россияне начали искать предателей среди коллаборантов.

"Откровенных коллаборнатов считают теми, кто работает на две конторы – это то, чего мы и ждали", – объяснила Вирлыч.

У окупантов начался процесс поедания друг друга, которое сочетается со страхом за собственную жизнь и желанием выжить после прихода ВСУ на Херсонщину.

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