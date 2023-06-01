Українці, які перебувають в окупації, продовжують таємно передавати інформацію про росіян на підконтрольну території. Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич.

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Окупанти голодні на українське майно

Євгенія Вірлич повідомила, що росіяни із останніх сил намагаються перевозити музейні цінності та техніку до Кримського півострова. Втім, вони розуміють, що це не найбезпечніше місце для них. Сил же для більш дальньої дороги теж не мають.

Зараз вони здебільшого знищують папери, але при цьому друкують свої газети, завовзять їх,

– додала вона.

Окупанти знімають відео, на яких нерідко видно, як змінилися знайомі місця до невпізнаваності через грабіж росіян. Такі відеоролик здебільшого призначені для російської аудиторії із пропагандою про те, яка Росія хороша і як успішно "звільняє" українців.

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Колаборантів підозрюють у зраді Росії

Журналістка із Херсона наголосила, що окупанти також продовжують шукати ДРГ та партизанів на тимчасово окупованому Лівому березі Херсонщини. Попри страх, українці все ж не втрачають надію на звільнення територій від росіян та всіляко цьому сприяють.

Є незламна сила наших людей, які вміють одним реченням повідомити все, що треба, і кому треба. Росіянам навряд чи вдасться це все зламати,

– переконана вона.

Росіяни ж почали шукати зрадників серед колаборантів.

"Відвертих колаборнатів вважають тими, хто працює на дві контори – це те, чого ми і чекали", – пояснила Вірлич.

В окупантів почався процес поїдання один одного, яке поєднується із страхом за власне життя та бажанням вижити після приходу ЗСУ на Херсонщину.

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