россияне очень нервничают: в Херсонской области ожидают усиления "фильтраций" перед Днем Независимости

российские захватчики очень нервничают в канун Дня Независимости Украины. Вот почему возможно усиление террора на оккупированных ими территориях.

Об этом заявил первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

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По словам Соболевского, в Херсонской области ожидается усиление фильтрационных мероприятий накануне Дня Независимости Украины.

Оккупанты очень нервничают, ждут акции со стороны сил сопротивления. Обыски и проверки идут практически по всей территории области. Стандартно ищут оружие, особенно проверяют телефоны и компьютерную технику – ищут следы коммуникаций с СБУ и ВСУ,

– добавил он.

Первый заместитель главы Херсонского облсовета призвал украинцев быть осторожными и помнить о собственной безопасности.

Оккупанты проводят перепись населения в Херсонской области

Ранее депутат Херсонского облсовета, военнослужащий ВСУ Сергей Хлань рассказал, что россияне устраивают перепись населения, каждый раз прикрываясь разной целью. К тому же они делают это не только в Херсоне, но и в оккупированных селах области.

"Сначала говорили, что это обязательно нужно сделать по запросу ООН. Затем говорили: это для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность города. Впоследствии заставили городского главу Херсона Игоря Колыхаева говорить, что перепись нужна для подготовки к отопительному сезону", – отметил депутат.

ВСУ попали по Антоновскому мосту

Представитель пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк 8 августа сообщила о мощных попаданиях ВСУ по Антоновскому и Каховскому мостах. Тогда же герои ВСУ уничтожили несколько баз с боеприпасами.

По словам экспертов, Антоновский мост очень важен для оккупантов. Он соединяет Херсон с оккупированными частями Левобережья. Гуменюк отметила, что украинские защитники отработали "ювелирно".

А 19 августа украинские защитники разрушили планы врага отремонтировать и использовать Каховский мост. Герои ВСУ нанесли по нему еще один удар.

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