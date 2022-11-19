В Херсонской области россияне обстреляли людей, которые стояли в очереди за хлебом
Источник:Кирилл Тимошенко
В Херсонской области российские захватчики расстреляли очередь, в которой стояли мирные жители. Люди ждали, чтобы получить хлеб.
Соответствующую информацию сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. По его данным, несколько человек получили ранения.
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Россияне снова обстреляли мирных
Российские террористы обстреляли гуманитарную точку при раздаче хлеба,
– заявил Тимошенко.
По его данным, трагедия произошла в поселке городского типа Белозерка, Белозерского района Херсонской области.
Заместитель Андрея Ермака рассказал, что в результате коварного обстрела российские захватчики ранили 5 человек.
По состоянию на 18.00 19 ноября дополнительной информации о раненых людях не сообщали.
Еще однако трагедия произошла в области накануне
Кирилл Тимошенко напомнил, что в Херсонской области накануне 18 ноября на отрезке дороги между населенными пунктами Берислав – Змиевка автомобиль наехал на мину.
1 человек погиб, 1 – травмирован,
– заявил заместитель главы ОП.
О трагедии также рассказал глава Бериславской районной государственной администрации Владимир Литвинов. По его данным, авто наехало на мину возле Берислава.
Точное количество раненых и погибших Литвинов не называл, однако:
- объяснил, что российские захватчики оставили после себя много мин и растяжек;
- попросил людей быть осторожными и воздержаться от поездок по тем путям, которые еще не проверили специалисты;
- призвал подождать официальных уведомлений о такой возможности.