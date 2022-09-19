В Херсонской области сбили вражеский штурмовик Су-25

Наши воины продолжают наносить урон россиянам. Речь как о людях, так и о технике.

В Херсонской области ВСУ сбили вражеский штурмовик. Это произошло сегодня утром.

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Как поработали воины

В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что 19 сентября около 8 часов утра зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили вражеский самолет.

Речь идет именно о штурмовике Су-25 российских оккупационных войск. Теперь у врага стало меньше авиации для атак наших мирных городов и сел.

Российские самолеты падают сами

Недавно сообщалось, что в оккупированном россией Крыму разбился военный самолет Су-25. В сети распространялись кадры, на которых 2 самолета успешно взлетают, однако затем во время виражей пилот одного из Су-25 теряет контроль над самолетом и разбивается.

Также 4 сентября военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты ВМС ВС Украины оказали мощное сопротивление оккупантам на закрепленных участках фронта. Тогда украинские морпехи уничтожили штурмовик Су-25, 4 танка и склад с боекомплектом.

Что происходит на фронте: смотрите видео