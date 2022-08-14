На Херсонщине у россиян не осталось мостов, которыми можно перебросить технику и оружие, – ISW

В Херсонской области больше нет мостов, через которые россияне могут опрокидывать технику или оружие. Ведь Каховский мост был последним, которым враги могли пользоваться.

Соответствующую информацию сообщили в Институте изучения войны. Также ранее в ОК "Юг" рассказали о поражении моста возле Каховской ГЭС .

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у россиян больше нет мостов на Херсонщине

В американском Институте изучения войны вспомнили, что для россиян Каховский мост был единственным автомобильным мостом для опрокидывания сил для россиян. Речь идет о ситуации после атаки на Антоновский мост.

Министерство обороны Великобритании утверждает, что у российских войск сейчас нет мостов, пригодных для опрокидывания тяжелой техники или грузов через реку Днепр в Херсонской области, и должны полагаться в основном на понтонную переправу, которую они установили возле Антоновского автомобильного моста,

– заявили в ISW.

Однако в американском Институте изучения войны добавили, что не могут подтвердить, могут ли российские войска использовать Антоновский железнодорожный мост для пополнения сил на правом берегу Днепра.

Коротко о новостях из Херсона

Оперативное командование "Юг" рассказало об ударе по мосту возле Каховской ГЭС. Заметили, что попадание аккуратное, однако действенное.

13 августа Вооруженные Силы Украины подтвердили, что наши попали в автомобильный мост дамбы Новой Каховки и вывели его из строя.

Стоит вспомнить, что ранее ВСУ атаковали Антоновский мост, нанеся по нему мощные удары. Тогда они вывели из строя города, чем создали значительные проблемы всей группировке оккупантов на правом берегу Днепра на юге Украины.

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