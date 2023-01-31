Тикток-войска кадыровцев помогли: ВСУ уничтожили десятки российских офицеров в Херсонской области

Внутренние конфликты в российских оккупационных силах не только не утихают, но и усугубляются с каждым днем. Кадровые военные и офицеры унижают мобилизованных, выходцы с Кавказа угнетают лиц славянского происхождения, а кадыровцы стоят за спинами всех и выполняют расстрельные функции.

По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, в результате неуставных отношений между сводными войсками орды каждый день случаются сотни инцидентов, оканчивающихся гибелью оккупантов. Впрочем, нередко случаются не просто междоусобные разборки, а более "элегантная" месть оппонентам.

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Обиженные на кадыровцев ФСБшники часто с помощью разных каналов "сливают" информацию о местонахождении наемников чеченского царька. Однако и те не остаются в стороне.

Тиктокеры "отблагодарили" за приказ сбривать бороды

Обычно месть от кадыровцев за любое оскорбление или участие в конфликте с ними выглядит как изнасилование или пытка. Кое-где подконтрольные предателю Ичкерии бойцы просто вывозят оппонентов подальше от пунктов постоянной дислокации и расстреливают их.

Впрочем, когда речь идет о мести офицерам, кадыровцы могут быть изобретательнее. Особенно когда им нужно решить проблему чужими руками. Так, в конце января представители российского командования на одном из направлений Херсонской области передали кадыровцам обязательный для выполнения приказ главы генштаба Валерия Герасимова о необходимости иметь внешний вид согласно уставу. Тиктокеров в достаточно жесткой форме обязали сбривать бороды, не использовать похищенные гражданские автомобили и прекратить масштабные празднования с употреблением наркотиков и издевательством над рядовыми солдатами.

На попытки кадыровцев апеллировать к приказу один из штабных полковников, участвовавший во Второй русско-чеченской войне, отреагировал очень эмоционально. В тот же вечер штаб российских войск был уничтожен украинскими артиллеристами.

Обиженные кадыровцы решили отблагодарить российских офицеров за унижение и сознательно начали снимать и выкладывать в сеть видео с местом дислокации командования оккупантов. Тиктокеры продемонстрировали скопления командирской техники и даже сняли здание, куда съезжалось все начальство для проведения совещания.

Понятно, что украинские военные не смогли пропустить эти кадры, провели анализ, подтвердили информацию с помощью беспилотников и навели туда высокоточную артиллерию.

В морге Новой Каховки произошел аншлаг

Последствия удара были достаточно масштабными. Бойцы ВСУ уничтожили большое количество бронетехники и автомобилей, боеприпасы и грузовики с обеспечением для целого батальона российских войск. Кроме того, был ликвидирован почти весь офицерский состав, занимавшийся координацией обороны правобережья Херсонщины в Олешковских песках.

Тем временем Кадыров хочет, чтобы чеченцы действовали как "судьи" на оккупированных территориях, – ISW

После сокрушительного хлопка оккупанты почти двое суток разбирали завалы и пытались по кускам собрать и идентифицировать своих командиров. В морг Новой Каховки привезли более 30 тел офицеров ВС России и ФСБшников. Впрочем, точную цифру погибших и раненых сосчитать не смогли даже сами захватчики.

Чтобы скрыть факт больших потерь, россияне на несколько дней выставили у морга автоматчиков и не пускали в него никого из местных жителей. "Блокаду" убрали только после того, как из здания вывезли гробы с останками офицеров.