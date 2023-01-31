За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, внаслідок нестатутних відносин між зведеними військами орди кожен день трапляються сотні інцидентів, які закінчуються загибеллю окупантів. Втім, нерідко стаються випадки не просто міжусобних розбірок, а більш "елегантної" помсти опонентам.

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Ображені на кадировців ФСБшники часто за допомогою різних каналів "зливають" інформацією про місцеперебування найманців чеченського царька. Однак і ті не залишаються осторонь.

Тіктокери "віддячили" за наказ збривати бороди

Зазвичай помста від кадировців за будь-яку образу чи за участь у конфлікті з ними виглядає як зґвалтування чи катування. Подекуди підконтрольні зраднику Ічкерії бійці просто вивозять опонентів подалі від пунктів постійної дислокації та розстрілюють їх.

Втім, коли йдеться про помсту офіцерам, кадировці можуть бути більш винахідливими. Особливо, коли їм потрібно вирішити проблему чужими руками. Так, наприкінці січня представники російського командування на одному з напрямків на Херсонщині передали кадировцям обов'язковий для виконання наказ очільника генштабу Валерія Герасимова про необхідність мати зовнішній вигляд згідно з уставом. Тіктокерів у достатньо жорсткій формі зобов'язали збривати бороди, не використовувати викрадені цивільні автівки та припинити масштабні святкування із вживанням наркотиків та знущанням над рядовими солдатами.

На спроби кадировців апелювати до наказу один із штабних полковників, який брав участь у Другій російсько-чеченській війні відреагував дуже емоційно. У той же вечір штаб російських військ був знищений українськими артилеристами.

Ображені кадировці вирішили віддячити російським офіцерам за приниження та свідомо почали знімати й викладати у мережу відео із місцем дислокації командування окупантів. Тіктокери продемонстрували скупчення командирської техніки та навіть зафільмували будівлю, куди поз'їжджалося все начальство для проведення наради.

Зрозуміло, що українські військові не змогли пропустити цих кадрів, провели аналіз, підтвердили інформацію за допомогою безпілотників та навели туди високоточну артилерію.

У морзі Нової Каховки стався аншлаг

Наслідки удару були достатьно масштабними. Бійці ЗСУ знищили чималу кількість бронетехніки та автівок, боєприпаси та вантажівки із забезпеченням для цілого батальйону російських військ. Крім того, було ліквідовано майже весь офіцерський склад, який займався координацією оборони правобережжя Херсонщини в Олешківських пісках.

Тим часом Кадиров хоче, щоб чеченці діяли як "судді" на окупованих територіях, – ISW

Після нищівної бавовни окупанти майже дві доби розбирали завали та намагалися по шматках зібрати та ідентифікувати своїх командирів. До моргу Нової Каховки привезли понад 30 тіл офіцерів ЗС Росії та ФСБшників. Втім, точну цифру загиблих та поранених порахувати не змогли навіть самі загарбники.

Аби приховати факт великих втрат, росіяни на кілька днів виставили біля моргу автоматників та не пускали до нього нікого із місцевих мешканців. "Блокаду" прибрали лише після того, як із будівлі вивезли труни з рештками офіцерів.