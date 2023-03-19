В Херсонской области подорвали коллаборанта, который руководил пытками в Новой Каховке, – СМИ

17 марта вечером на временно оккупированной территории Херсонской области взорвался автомобиль с коллаборантом из Новой Каховки Сергеем Москаленко. Как отмечают СМИ, он был причастен к похищениям и пыткам местных жителей.

Об этом сообщили в Центре журналистских расследований, ссылаясь на данные местных телеграм-каналов и СМИ.

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В результате взрыва тело коллаборанта разорвало пополам

Как сообщают СМИ, авто коллаборанта взорвали вечером 17 марта. Уже после того, как он уехал от здания Юбилейного поселкового совета Херсонского района.

В результате взрыва тело Сергея Москаленко якобы разорвало пополам. Есть две главные версии подрыва: коллаборант мог погибнуть от рук партизанов или из-за внутренних конфликтов с оккупантами.

Заметим, что пока никаких официальных подтверждений смерти Москаленко нет. Захватчики тоже молчат.

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Что известно о коллаборанте Сергее Москаленко

Как отметили в Центре журналистских расследований, 44-летний Сергей Москаленко до полномасштабного вторжения работал в частной охранной фирме "Ягуар". С марта 2022 года добровольно перешел на сторону агрессоров и стал помогать им терроризировать местное население.

Коллаборант возглавил изолятор в захваченном захватчиками здании Каховского районного отдела полиции. С тех пор способствовал похищению многих местных жителей и пытал их.

Предателя подозревают в жестоких расправах над гражданскими. А один из жителей Новой Каховки, которого подвергали пыткам в изоляторе, рассказал, что Москаленко был ответственным за это.

С марта 2022 года здание полиции превратилось в тюрьму для пыток. Задержанных там избивали, пытали электрическим током. А каждую ночь российские военные и местные коллаборанты выводили пленных в подвал, ставили лицом к стене и стреляли в них из пистолета. Пытались стрелять над головой или возле ушей. Так они поступали и со мной. После этих выстрелов у меня был сильный шум в ушах, я почти ничего не мог слышать. Некоторых пленников они расстреливали по-настоящему. "Отвечал" за эти пытки Сергей Москаленко,

– сообщил ЦЖР местный житель Новой Каховки.

К слову, недавно в Мелитополе взорвали автомобиль еще одного предателя Украины Ивана Ткача. Коллаборанта пытались спасти в местной больнице, однако он не выжил.