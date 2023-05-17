В Хмельницкой области трехлетний мальчик спас мать от нападающего: это был друг семьи

В Хмельницкой области трехлетний мальчик спас свою маму, когда на нее напал злоумышленник. При этом нападающим оказался друг семьи.

Мальчик услышал, как мужчина напал на его мать возле дома. Это произошло 12 декабря прошлого года в селе Солобковцы Ярмолинецкого общества. Ребенок, испугавшись, попросил отпустить маму.

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Знакомый пришел воровать

54-летний мужчина из-за незакрытой калитки зашел во двор дома семьи. Он за деньги помогал семье по хозяйству. В хлеву мужчина поймал и задушил 3 домашних утка, однако хозяйка заметила вора и пригрозила позвонить своему мужу.

Тот в ответ начал ее бить кулаками и ломом, который нашел в хлеву, и душить. Следом за мамой к хлеву прибежал малыш.

Увидев знакомого дядю, мальчик стал просить его отпустить маму. Нападающий прислушался к ребенку. Он сказал женщине молчать, иначе все сожжет.

Нападавшего задержали

Правоохранители задержали мужчину через 10 дней в Ивано-Франковске. Он прятался у родственников. На суде нападающий частично признал вину и сказал, что лишь раз ударил женщину, и то рукой.

Впрочем, экспертиза доказала, что ударов на самом деле было гораздо больше. Ярмолинецкий райсуд признал его виновным в разбое и назначил 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционный суд.