Враг атакует ракетами: в Хмельницкой области прогремели взрывы

Россия 15 февраля атаковала территорию Украины ракетами. Взрывы прогремели и в Хмельницкой области.

Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного". Взрыв прогремел около 06:32.

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Воздушные силы в 06:24 сообщили, что ракеты уже фиксируются в западных областях. В частности, они маневрировали во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Около 06:32 прогремел взрыв в Хмельницкой области. В Воздушных силах добавили, что ракеты постоянно маневрируют во Львовской и Хмельницкой областях.

Ракеты находятся на Львовщине и Хмельницкой области курс постоянно меняется,

– сообщили в Воздушных силах.

Призываем украинцев не пренебрегать сигналом воздушной тревоги и находиться в укрытии, пока не пройдет ракетная опасность.

В Хмельницкой ОГА впоследствии сообщили, что в регионе есть повреждения гражданских объектов.

Информация о пострадавших по состоянию на это время не поступала. Просьба ко всем сохранять информационную тишину, пока работают соответствующие службы,

– призвали в ОВА.

Россия атаковала Львовскую область

Взрывы прогремели и во Львове. Около 06:33 местные жители сообщили о взрывах. За несколько минут – прозвучало еще несколько.

Львов. Очень громко. Ничего не снимаем. Нигде не выкладываем. Работает ППО,

– призвал Максим Козицкий.