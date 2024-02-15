Враг атакует ракетами: в Хмельницкой области прогремели взрывы
Россия 15 февраля атаковала территорию Украины ракетами. Взрывы прогремели и в Хмельницкой области.
Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного". Взрыв прогремел около 06:32.
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Воздушные силы в 06:24 сообщили, что ракеты уже фиксируются в западных областях. В частности, они маневрировали во Львовской и Ивано-Франковской областях.
Около 06:32 прогремел взрыв в Хмельницкой области. В Воздушных силах добавили, что ракеты постоянно маневрируют во Львовской и Хмельницкой областях.
Ракеты находятся на Львовщине и Хмельницкой области курс постоянно меняется,
– сообщили в Воздушных силах.
В Хмельницкой ОГА впоследствии сообщили, что в регионе есть повреждения гражданских объектов.
Информация о пострадавших по состоянию на это время не поступала. Просьба ко всем сохранять информационную тишину, пока работают соответствующие службы,
– призвали в ОВА.
Россия атаковала Львовскую область
Взрывы прогремели и во Львове. Около 06:33 местные жители сообщили о взрывах. За несколько минут – прозвучало еще несколько.
Львов. Очень громко. Ничего не снимаем. Нигде не выкладываем. Работает ППО,
– призвал Максим Козицкий.