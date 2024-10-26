Утром 26 октября в Хмельницкой области прогремели взрывы. Российская атака "Шахедами" продолжается.

О взрывах в Хмельницкой области сообщили местные телеграм-каналы, пишет 24 Канал.

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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей Украины, а также о взрывах читайте в нашем телеграме.

Что известно о взрывах в Хмельницкой области сегодня

Взрывы в Хмельницкой области слышали около 08:22. В сети написали о работе ПВО.

Заметим, что воздушная тревога в Хмельницкой области продолжается уже более 3 часов, в частности, с 05:10. Около 08:18 мониторинговые сообщества писали о движении вражеских дронов на Хмельнитчину.

Кстати, в 08:42 Суспильное написало, что в Хмельницкой области слышны звуки взрывов.

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Воздушная тревога продолжается. Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.