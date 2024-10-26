Про вибухи у Хмельницькій області повідомили місцеві телеграм-канали, пише 24 Канал.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.

Що відомо про вибухи на Хмельниччині сьогодні

Вибухи на Хмельниччині чули близько 08:22. У мережі написали про роботу ППО.

Зауважимо, що повітряна тривога у Хмельницькій області триває вже понад 3 години, зокрема, з 05:10. Близько 08:18 моніторингові спільноти писали про рух ворожих дронів на Хмельниччину.

До речі, о 08:42 Суспільне написало, що на Хмельниччині чути звуки вибухів.

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Повітряна тривога триває. Тож у жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укриття.