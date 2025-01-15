В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области утром 15 января прогремели взрывы. Перед этим Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Россия атаковала Хмельницкую область

Утром 15 января Россия запустила по территории Украины ракеты различных типов. Так, в 06:13 из-за опасности тревогу объявили и в Хмельницкой области.

Воздушные силы фиксировали вражеские ракеты в воздушном пространстве Хмельницкой области. Сначала в 07:12 Воздушные силы сообщили о ракете на юго-западе Житомирщины, которая летела курсом на Хмельнитчину. Через несколько минут появилось новое сообщение о крылатой ракете в направлении Хмельницкого.

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В 07:18 в Воздушных силах сообщили о группе крылатых ракет на границе Житомирщины и Винницкой области, которые также летели ориентировочно на Хмельнитчину.

Около 07:34 в регионе прогремели взрывы. На сейчас местные власти не сообщали о последствиях вражеской атаки, повреждения или пострадавших. Вероятно, больше деталей о российской атаке и взрывах в Хмельницкой области появятся после отбоя воздушной тревоги.

Ранее взрывы также прогремели в Ивано-Франковской области. Городской голова Руслан Марцинкив сообщил, что в Ивано-Франковске без прилетов. Сейчас в области работает ПВО.