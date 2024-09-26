В Хмельницкой области раздаются взрывы, область под ударом "Шахедов"

Враг запустил ударные дроны около девяти вечера 25 сентября. Взрывы в Хмельницкой области услышали ночью 26 сентября. 24 Канал собрал, что сейчас известно.

О том, что Хмельницкую область атакуют "Шахеды", сообщили корреспонденты Суспильногоо 1:32.

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Что известно о взрывах в Хмельницкой области

В Хмельницкой области слышны звуки взрывов,

– написали журналисты.

Воздушную тревогу в области объявили в 00:46 26 сентября.

Важно, что Воздушные силы несколько раз упоминали Хмельницкую область до того, как там прогремели взрывы. Они дважды предупредили, что на регион летят "Шахеды" из Винницкой области, а в 1:30 написали, что БПЛА движется в направлении Староконстантинова. В 2:15 ВС снова повторили предупреждение об угрозе для Староконстантинова.

О последствиях атаки пока нет данных.

Где сейчас тревога: смотрите интерактивную карту

Судя по карте тревог, россияне сосредоточились на Севере, Центре и Юге Украины. По состоянию на два часа ночи красные именно эти регионы, а вот Запад и Восток Украины тревога пока не задела.

Во время атаки взрывы были в Запорожье, Киевской области и самой столице. Воздушные силы постоянно пишут, что дроны висят над рядом крупных городов – говорилось о Николаеве, Чернигове и Киеве. Также беспилотники-камикадзе меняют свое движение, чтобы запутать ПВО.

24 Канал призывает: если в вашем регионе тревога – пройдите в укрытие!