В Хмельницкой области раздались взрывы: БПЛА повредили одно из предприятий

5 сентября в Хмельницкой области раздались звуки взрывов. До этого поступали сообщения о движении реактивных беспилотников в направлении Хмельницкого.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Что известно о взрывах?

По информации мониторинговых каналов, реактивные БПЛА фиксировались в направлении Хмельницкого. Отдельно сообщалось о реактивном беспилотнике, который двигался из Винницкой области в сторону Хмельницкой.

Впоследствии около 16:17 сообщили, что в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов. Уже в 16:26 стало известно о повторных взрывах.

Впоследствии глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин сообщил, что, по предварительной информации, в результате атаки зафиксированы повреждения на территории отдельных предприятий в Хмельницком районе. На место происшествия выехали все соответствующие службы.

Местных жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до окончания опасности.

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Напомним, в Киеве днем 5 сентября прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Перед этим Воздушные силы предупредили о движении в направлении столицы реактивного беспилотника с юга. Впоследствии в Киеве жители услышали взрывы.

Воздушная тревога в столице была объявлена после 15:03 из-за угрозы атаки реактивных БПЛА. На данный момент официальной информации о последствиях взрывов в Киеве не поступало. Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин якобы приказал не наносить удары по Киеву в течение трех суток с 5 сентября в связи с запланированным визитом американских переговорщиков.

В ночь на 5 сентября столица также подверглась российской атаке, в ходе которой, по словам Владимира Зеленского, россияне целенаправленно наносили удары по аэропортам Киева и Борисполя. В то же время в СМИ сообщалось, что Россия могла пытаться сорвать визит или запугать американских представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера перед их визитом в Киев.