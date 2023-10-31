В Хмельницкой области раздавались взрывы и работала ПВО: "Шахеды" летели в сторону Староконстантинова
Во время ночной воздушной тревоги ряд взрывов прозвучал в Хмельницкой области. Туда залетели ударные беспилотники врага. Они двигались в сторону Староконстантинова.
Силы ПВО удачно отработали по враждебным целям. Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
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Сначала он написал, что жители Хмельницкого района могли слышать взрывы. Чиновник уточнил, что работает ПВО и попросил жителей оставаться в укрытиях. Впоследствии он сообщил об успешном сбитии целей.
Заметим, что об опасности для жителей Хмельницкой области сообщали и в Воздушных силах. Сначала, в 3:23 ночи там предупредили о движении беспилотников в сторону региона, а затем добавили: "Ударные БПЛА в Хмельницкой области, курсом на Староконстантинов".
Тревога продлилась в Хмельницкой области с 3:31 ночи до 4:13 утра.
Есть ли повреждения и пострадавшие
В Хмельницкой ОВА уточнили, что в результате атаки врага никто, к счастью, не пострадал.
Хмельницкая область благодарна нашим силам ПВО за надежную оборону. Пострадавшие и разрушения в результате атаки БпЛА отсутствуют,
– сообщил Сергей Тюрин.
В то же время, мэр Хмельницкого Александр Симчишин поблагодарил силы ПВО за качественную и результативную работу.
Враг атаковал ракетами и "Шахедами"
В ночь на 31 октября оккупанты снова "кошмарили" украинские регионы и атаковали их ударными беспилотниками и ракетами. Сначала тревога прозвучала в северных регионах, а Воздушные силы сообщили о нескольких ракетах, вошедших в воздушное пространство Сумской области.
Впоследствии стало известно, что враг направил их на Миргород Полтавской области. Там раздались взрывы.
Потом карта Украины постепенно "краснела" от Юга и до Запада. Именно по такому направлению двигались беспилотники врага. Тревоги объявляли в Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Житомирской и собственно – в Хмельницкой области.