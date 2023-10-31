Сили ППО вдало відпрацювали по ворожих цілях. Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

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Спершу він написав, що жителі Хмельницького району могли чути вибухи. Чиновник уточнив, що працює ППО та попросив мешканців залишатися в укриттях. Згодом він повідомив про успішні збиття цілей.

Зауважимо, що про небезпеку для мешканців Хмельниччини повідомляли і у Повітряних силах. Спершу, о 3:23 ночі там попередили про рух безпілотників у бік регіону, а згодом додали: "Ударні БпЛА в Хмельницькій області, курсом на Старокостянтинів".

Тривога протривала у Хмельницькій області з 3:31 ночі до 4:13 ранку.

Чи є пошкодження та постраждалі

У Хмельницькій ОВА уточнили, що внаслідок атаки ворога ніхто, на щастя, не постраждав.

Хмельниччина вдячна нашим силам ППО за надійну оборону. Постраждалі та руйнування внаслідок атаки БпЛА відсутні,

– повідомив Сергій Тюрін.

Водночас мер Хмельницького Олександр Симчишин подякував силам ППО за якісну і результативну роботу.

Ворог атакував ракетами і "Шахедами"

В ніч на 31 жовтня окупанти знову "кошмарили" українські регіони та атакували їх ударними безпілотниками та ракетами. Так, спершу тривога пролунала у північних регіонах, а Повітряні сили повідомили про кілька ракет, які увійшли у повітряний простір Сумщини.

Згодом стало відомо, що ворог направив їх на Миргород, що на Полтавщині. Там пролунали вибухи.

Потім мапа України поступово "червоніла" від Півдня і до Заходу. Саме за таким напрямком рухались безпілотники ворога. Тривоги оголошували на Херсонщині, Миколаївщині, Кіровоградщині, Черкащині, Вінниччині, Житомирщині та власне – у Хмельницькій області.