Готовили взрывы под машинами депутатов: СБУ разоблачила агентов ФСБ

Служба безопасности Украины сорвала серию терактов, которые готовили агенты ФСБ в Каменце-Подольском. По указанию российских спецслужб они планировали взорвать машины восьми депутатов горсовета.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на СБУ. К выполнению задания враг привлек местную наркозависимую и ее сожителя.

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Российские агенты планировали теракты в Хмельницкой области

В Хмельницкой области контрразведка СБУ предотвратила серию громких терактов, которые должны были стать кровавым инструментом в руках ФСБ для дестабилизации региона. Агентами врага оказались 24-летняя наркозависимая и ее 57-летний сожитель – оба жители Каменца-Подольского.

По данным следствия, злоумышленников завербовали через Telegram, где женщина искала деньги "на дозу". Ее куратор из России дал первое задание – поджечь админздания нескольких сельсоветов. Далее пара должна была перейти к более масштабной операции – уничтожение восьми местных депутатов с помощью взрывчатки.

В арендованной квартире в центре города агенты врага готовили самодельные взрывные устройства. Планировали заложить их под машины депутатов Каменец-Подольского горсовета.

Однако украинская контрразведка действовала на опережение – во время обысков изъяты компоненты взрывчатки и телефоны с доказательствами сотрудничества с россиянами.

Контрразведка сорвала кровавый сценарий / Фото: СБУ

Агентура активно передавала врагу фото и видео госучреждений, помещений горсовета, ТЦК, а также информацию о должностных лицах и их авто.

Преступление остановлено на этапе подготовки. СБУ задержала предателей до того, как взрывчатка оказалась на улицах города.

Фигурантам объявлено подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Оба находятся под стражей без права залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплекс мероприятий провели сотрудники СБУ в Хмельницкой области совместно с областной прокуратурой.

Офис Генпрокурора подтвердил: задержанные оказывали помощь врагу в подрывной деятельности против Украины – снимали объекты, передавали координаты, готовили взрывчатку.