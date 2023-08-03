2 тысячи долларов за негодность служить: в Хмельницкой области разоблачили офицера военкомата

В Хмельницкой области сообщили о подозрении офицеру ТЦК и СП. Он за 2 тысячи долларов обещал повлиять на членов военно-врачебной комиссии.

В Офисе генпрокурора рассказали, что чиновник уже отстранен от должности. Также ему избрали меру пресечения.

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Что известно о деле офицера военкомата в Хмельницкой области

Прокуратура сообщила о подозрении должностному лицу Хмельницкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки по факту злоупотребления влиянием.

По данным следствия, офицер военкомата обещал повлиять на членов военно-врачебной комиссии, чтобы они приняли решение о непригодности военнообязанного к службе.

Мужчина, работая в областном центре комплектования, обещал повлиять на членов военно-врачебной комиссии для принятия ими положительного решения вопроса по исключению мужчин призывного возраста из списков потенциальных призывников военного комиссариата по состоянию здоровья. В подтверждение комиссия должна была выдать справки о непригодности к прохождению службы,

– объяснили в МВД.

Стоило это 2 тысячи долларов. У фигуранта дела также провели ряд обысков и изъяли:

средства связи;

служебную документацию.

Если вину военного по статье о злоупотреблении влиянием докажут, то ему грозит штраф или лишение свободы до 5 лет.

ДБР задержало депутатов, не являвшихся на службу

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении четырем военнослужащим одной из частей терробороны. Они в течение года не являлись на военную службу. По данным следователей:

трое из них – депутаты Киевского городского совета;

еще один – помощник депутата Киевсовета.

По данным ДБР, депутаты организовали для себя "командировку" в Киевсовет и даже получали за это средства из воинской части.

Им грозит статья за уклонение от несения обязанностей военной службы. Если вина по этой статье будет доказана, то им грозит лишение свободы до 10 лет. Подробнее об этом читайте по ссылке.