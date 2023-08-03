У Офісі генпрокурора розповіли, що посадовця вже відсторонили від посади. Також йому обрали запобіжний захід.

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Що відомо про справу офіцера військкомату на Хмельниччині

Прокуратура повідомила про підозру посадовцю Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом зловживання впливом.

За даними слідства, офіцер військкомату обіцяв вплинути на членів військово-лікарської комісії, щоб вони ухвалили рішення про непридатність військовозобов'язаного до служби.

Чоловік, працюючи в обласному центрі комплектування, обіцяв вплинути на членів військово-лікарської комісії для ухвалення ними позитивного розв'язання питання щодо виключення чоловіків призивного віку зі списків потенційних призовників військового комісаріату за станом здоров'я. На підтвердження комісія мала видати довідки про непридатність до проходження служби,

– пояснили в МВС.

Коштувало це 2 тисячі доларів. У фігуранта справи також провели низку обшуків та вилучили:

засоби зв'язку;

службову документацію.

Якщо провину військового за статтею про зловживання впливом доведуть, то йому загрожує штраф або позбавлення волі до 5 років.

ДБР затримало депутатів, які не з'являлися на службу

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру чотирьом військовослужбовцям однієї із частин тероборони. Вони протягом року не з'являлись на військову службу. За даними слідчих:

троє з них – депутати Київської міської ради;

ще один – помічник депутата Київради.

За даними ДБР, депутати організували для себе "відрядження" до Київради та навіть отримували за це кошти з військової частини.

Їм загрожує стаття за ухилення від несення обов'язків військової служби. Якщо провину за цією статтею доведуть, то їм загрожує позбавлення волі до 10 років. Детальніше про це читайте за посиланням.