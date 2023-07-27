В Хмельницкой области слышали взрывы: работала ПВО

В ночь на 27 июля Россия снова атаковала Украину. В Хмельницкой области была угроза ударов дронами. Местные сообщили о звуках взрывов.

Об этом сообщили в ОВА. Там сразу же предупредили, что, пока работает противовоздушная оборона, следует находиться в безопасном месте.

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Тревога продолжалась в области более часа

Воздушная тревога в области была объявлена ​​еще в 2:07. Приблизительно через час местные жители услышали звуки первых взрывов. Эту информацию сразу же подтвердили и в областной военной администрации. Там уточнили, что работает ПВО. "Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких", – призвали в ОВА.

Ранее в Воздушных Силах предупреждали об угрозе применения россиянами ударных БПЛА. Учитывая это, военные просили не игнорировать сигнал тревоги.

Уже в 3:24 объявили об отбое воздушной тревоги в области. "Снова благодарим сил ПВО за качественную и результативную работу", – написал в телеграмме Александр Симчишин, городской голова Хмельницкого.

Предыдущий удар по Хмельницкой области

Во время массированной атаки по Украине днем ​​26 июля враг атаковал Староконстантинов на Хмельнитчине. В воздушных силах объяснили, что россияне целились в военный аэродром.

Оккупанты атаковали область четырьмя аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал". Украинским защитникам удалось отбить атаку. Впрочем, обломки ракет упали в населенных пунктах Хмельницкого района, некоторые – на территории частного дома.

Всего по результатам боевой работы 26 июля Силам ПВО удалось уничтожить в небе над Украиной 36 воздушных целей: из них 3 – крылатые ракеты "Калибр", 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555.

Враг может Украину атаковать снова

Впоследствии, уже к 4:00, в ОК "Юг" предостерегли, что на фоне сложных погодных условий, грозы и шторма, враг может повторно прибегнуть к атакам, в том числе – с моря. Там допускают, что россияне повторно запустят дроны-камикадзе. Кроме этого, на дежурство выведен ракетоноситель окупантов из "Калибрамы".