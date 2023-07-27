Про це повідомили в ОВА. Там одразу ж попередили, що поки працюює протиповітряна оборона слід перебувати у безпечному місці.

Варте уваги Як кияни ховалися в метро під час масованої атаки: зворушливі кадри

Тривога тривала в області понад годину

Повітряну тривогу в області оголосили ще о 2:07. Приблизно через годину місцеві жителі почули звуки перших вибухів. Цю інформацію одразу підтвердили й у обласній військовій адміністрації. Там уточнили, що працює ППО. "Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких", – закликали в ОВА.

Вже о 3:24 оголосили про відбій повітряної тривоги в області. "Знову дякуємо силам ППО за якісну і результативну роботу", – написав у телеграмі Олександр Симчишин, міський голова Хмельницького.

Попередній удар по Хмельниччині

Під час масованої атаки по Україні вдень 26 липня ворог атакував Старокостянтинів, що на Хмельниччині. Росіяни підняли винищувачі МіГ-31К й атакували область чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал". Українським захисникам вдалося відбити атаку. Втім, уламки ракет впали у населених пунктах Хмельницького району, деякі – на території приватного будинку.