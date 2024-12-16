Российская атака с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед" продолжается. Вследствие этого на территории Хмельницкой области были слышны взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Советуем находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

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Что известно о взрывах в Хмельницкой области

Воздушная тревога на территории Хмельницкой области была объявлена ​​в 05:21 из-за угрозы ударных БпЛА. Незадолго после этого Воздушные силы сообщили о дронах-камикадзе в регионе. Уже в 06.06 появились первые сообщения о взрывах в Хмельницкой области.

В Хмельницкой области слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.

Пока никаких деталей относительно этого местные власти не обнародовали – ни в областной военной администрации, ни городской голова.

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К слову, Черкасская область ночью 16 декабря также подверглась атаке ударных дронов. СМИ сообщили о работе ПВО. Воздушные силы в это время сообщали, что ударные БПЛА врага есть еще в нескольких областях. В частности, в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях.