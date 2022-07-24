В Хмельницкой области во время тревоги прогремели взрывы

В Хмельницкой области утром 24 июля местные жители услышали звуки взрывов. В то время в области была объявлена воздушная тревога.

Детали о взрывах в Хмельницкой области

Местные жители сообщили о звуках взрывов около 08:50. После того над небом поднялся дым.

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Отметим, что тревогу в области объявили в 08:13. Сирены, известившие об отбое угрозы, прозвучали в 09:32.

Перед тем, около 09:04 в регионе снова прогремели взрывы. В Хмельницкой областной военной администрации подтвердили вражескую атаку. К счастью, сработала противовоздушная оборона.

На территории области слышны звуки взрывов. Сработали системы ПВО. Оставайтесь в укрытиях. Детали впоследствии,

– подчеркнул глава ОВА Сергей Гамалий.

Добавим, что "громко" было около 4 часов утра в Николаеве. Мэр города Александр Сенкевич сообщил о 7 взрывах. Он призвал местных жителей не выходить из укрытий. Пока неизвестно, что именно случилось.

Последние новости о войне в Украине

Вооруженные Силы Украины за сутки 23 июля ликвидировали 280 российских оккупантов. Общие потери врага составили уже 39 520 бойцов. Кроме того, оккупанты лишились в Украине огромного количества техники: танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня, дронов, крылатых ракет и др.

российские военные выпустили 4 ракеты типа "Калибр" по порту в Одессе. В результате загорелся мощный пожар. Попали вражеские снаряды рядом с городом, где хранилось зерно, которое вскоре должны были отправить на экспорт. Отметим, что атака произошла сразу после того, как в Стамбуле подписали договор о разблокировании портов.

Рано утром 23 июля вражеская армия запустила ракеты по Кропивницкому. В целом по военной и гражданской инфраструктуре попали 8 ракет "Калибр" и 5 "Х-22". К сожалению, 3 человека погибли, а еще 19 – пострадали.

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