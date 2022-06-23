В Хмельницкой ОВА опровергли информацию о взрывах в регионе

Информация о взрывах в Хмельницкой области не подтвердилась. Ситуация в регионе контролируется.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий. Он призвал доверять официальным источникам информации.

Ранее Сообщают о взрывах в Хмельницкой области: в области звучала тревога

Что этому предшествовало

Утром 23 июня почти по всей Украине объявили воздушную тревогу. Все началось из восточных областей, а дальше распространилось на Центр, Север и Запад.

В телеграм-каналах около 09:20 распространили сообщения, что жители Хмельницкой области слышали звуки взрывов. Однако сразу отметили, что официального подтверждения нет, а информацию еще уточняют. Ближе к 10:00 в регионах объявили об отбое тревоги.

Обратите внимание! Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о сильных взрывах в городе. В области – воздушная тревога, поэтому чиновник просит людей оставаться в укрытиях.

22 июня оккупанты также нанесли очередной ракетный удар по Николаеву. Выпустили 7 ракет, которые попали на территорию двух предприятий, где хранились горюче-смазочные материалы. Вспыхнул масштабный пожар, три человека пострадали.

Не следует игнорировать тревогу в ближайшие дни

Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов подчеркнул, что ракетных обстрелов от россиян можно ожидать когда-либо. Пренебрегать опасностью нельзя никогда, однако в ближайшие дни к сигналам воздушной тревоги следует относиться особенно осторожно.

В МВД подчеркнули, что Россия может мстить за наши "удары по башням Бойко". Россия устами своих спикеров заявила, что в ответ будут атаковать Украину и Киев, в том числе и центры принятия решений, то есть органы власти и пункты управления ВСУ.

Кроме того, 23 июня проходит важное голосование за наше кандидатство в ЕС. Поэтому обстрелы оккупантов также могут быть "определенным приветом Западу". Правда, Смирнов заверил, что Украина получила улучшенное вооружение средств ПВО. Однако нельзя исключать, если будет массовый обстрел, может быть попадание.

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