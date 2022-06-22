Однако ракетные обстрелы можно ожидать в любое время. Об этом для 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

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"На этой неделе есть 3 вещи, которых ждем. Определенным прецедентом может быть 22 июня. Второе – это наши удары по башням. Это нужно для нас, потому что знаем, что там было, кроме тех башен. И третья история – это важное голосование за наше кандидатство в ЕС. Это может быть определенный привет Западу. Поэтому угроза обстрелов, конечно, сохраняется, но несмотря на все три фактора один ключевой - для России мы не являемся страной и не должны существовать", - сказал Смирнов.

Более сильная противовоздушная оборона

По словам советника, кафиры мстят за то, что Украина выстояла. Он отметил, что сейчас наша воздушная оборона сильнее, чем в начале войны.

Мы получили определенное улучшенное вооружение средств ПВО у Киева и других городов, но должны понимать, что угроза сохраняется. Если будет массовый обстрел, то могут быть попадания,

– объяснил Смирнов.

Он обратился к гражданам и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и по возможности идти в укрытие.

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Ракетные обстрелы Украины

Российские убийцы 22 июня пытались атаковать Одесщину . Однако силы ПВО сбили ракету.

Также кафиры устроили семь ракет по Николаеву. На месте попаданий возник масштабный пожар. Известно, что разрушения получили 2 предприятия, школа и 5 многоэтажек. Кроме того, захватчики повредили 8 частных домов.

Захватчики обстреливают населенные пункты Херсона. В частности, Огонь уничтожил ряд хозяйственных построек в одном из сел Кочубеевской сельской территориальной громады. Русские убили животных, находившихся в хозяйствах.

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