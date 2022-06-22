Проте ракетних обстрілів можна чекати у будь-який час. Про це для 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

До теми Зараз це неможливо, – у МВС переконані, що вторгнення з Білорусі не буде

"Цього тижня є 3 речі, на які чекаємо. Певним прецедентом може бути 22 червня. Друге – це наші удари по вежах. Це потрібно для нас, бо знаємо, що там було, крім тих веж. І третя історія – це важливе голосування за наше кандидатство у ЄС. Це може бути певний привіт Заходу. Тому загроза обстрілів, звичайно, зберігається, але попри всі три фактори є один ключовий – для Росії ми не є країною і не маємо існувати", – сказав Смірнов.

Сильніша протиповітряна оборона

За словами радника, окупанти мстять за те, що Україна вистояла. Він зазначив, що наразі наша повітряна оборона є сильнішою, ніж на початку війни.

Ми отримали певне покращене озброєння засобів ППО біля Києва й інших міст, але повинні розуміти, що загроза зберігається. Якщо буде масовий обстріл, то можуть бути влучання,

– пояснив Смірнов.

Він звернувся до громадян і закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги й за можливості йти в укриття.

До речі Через масові обстріли росіян нафтопереробна інфраструктура не працює, – Вітренко

Ракетні обстріли України

Російські вбивці 22 червня намагалися атакувати Одещину. Проте сили ППО збили ракету.

Також окупанти вгатили сімома ракетами по Миколаєву. На місці влучань виникла масштабна пожежа. Відомо, що руйнування отримали 2 підприємства, школа та 5 багатоповерхівок. Крім цього, загарбники пошкодили 8 приватних будинків.

Загарбники обстрілюють населені пункти Херсонщини. Зокрема, Вогонь знищив низку господарських будівель в одному з сіл Кочубеївської сільської територіальної громади. Росіяни вбили тварин, які були у господарствах.

Зверніть увагу – небезпека на фронті: дивіться відео