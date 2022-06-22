Такий наказ уже був

Путіну не вдасться переконати Лукашенка. Про це сказав радник голови міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. Своє переконання він висловив в ефірі 24 каналу.

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Це неможливо,
– переконаний радник глави МВС.

І додав, що низка чинників вказує на те, що ймовірність такого варіанту є надзвичайно низькою. У Білорусі бракує армії, щоб втручатись у війну проти України. Крім цього, у них немає озброєння та мотивації.

Ба більше, їхня віра у "потужну російську армія" розбилась вщент.

"Враховуючи те, що такий наказ уже надходив, коли Росія була під Києвом. Однак військові та силовики його масово саботували", – додав Смірнов.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко також зазначив, що наразі скупчень військ недостатньо, щоб це організувати.

Ризики нападу зі сторони Білорусі: що кажуть в Міноборони

Збройні Сили України розглядають усі можливі сценарії ескалації війни з Росією. Готові наші бійці й до нападу окупантів з території Білорусі чи невизнаного Придністров'я. Відповідну заяву зробила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Крім цього, в Міноборони неодноразово підкреслювали, що Росія використовує територію Білорусі для агресії проти України.

Що кажуть експерти

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