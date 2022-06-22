Такий наказ уже був
Путіну не вдасться переконати Лукашенка. Про це сказав радник голови міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. Своє переконання він висловив в ефірі 24 каналу.
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Це неможливо,
– переконаний радник глави МВС.
І додав, що низка чинників вказує на те, що ймовірність такого варіанту є надзвичайно низькою. У Білорусі бракує армії, щоб втручатись у війну проти України. Крім цього, у них немає озброєння та мотивації.
Ба більше, їхня віра у "потужну російську армія" розбилась вщент.
"Враховуючи те, що такий наказ уже надходив, коли Росія була під Києвом. Однак військові та силовики його масово саботували", – додав Смірнов.
Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко також зазначив, що наразі скупчень військ недостатньо, щоб це організувати.
Ризики нападу зі сторони Білорусі: що кажуть в Міноборони
Збройні Сили України розглядають усі можливі сценарії ескалації війни з Росією. Готові наші бійці й до нападу окупантів з території Білорусі чи невизнаного Придністров'я. Відповідну заяву зробила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Крім цього, в Міноборони неодноразово підкреслювали, що Росія використовує територію Білорусі для агресії проти України.
Що кажуть експерти
- Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль запевнив: якщо білоруси таки наважаться на наступ, то тут на них чекатимуть великі проблеми.
- В Офісі Президента теж кажуть, що найближчим часом військо Лукашенка не наступатиме на українські території.
- Російський публіцист Андрій Піонтковський сказав 24 каналу, що Олександру Лукашенку ніколи не вдасться наважитись віддати наказ своїм військам вступити у війну проти України. Навіть попри те, що особисто Путін вирішив вилізти з бункера й навідатись до нього "в гості".
До слова – для чого Путін їде до Лукашенка: дивіться відео