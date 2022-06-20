Про це розповів голова Рівненської ОВА Віталій Коваль в ефірі всеукраїнського телемарафону. Він наголосив, що жодного бойового досвіду, як і вмотивованості, у військових Білорусі немає.
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Пройти через Західне Полісся буде дуже важко
Якщо це (наступ Білорусі – 24 канал) відбудеться, то пройти через Західне Полісся, через Рівненську область – це мегаскладне завдання,
– пояснив Коваль.
В першу чергу, перешкодою стане рельєф та особливості території. 40% території Рівненщини, каже голова ОВА, – це ліси. Саме на півночі регіону, який межує з Білоруссю, – непрохідні ліси поєднуються подекуди з болотами. Українцям допоможуть 170 річок і відповідно мостів, які можуть бути заблоковані.
ЗСУ посилено охороняють кордон з Білоруссю.
Коваль запевнив, що Збройні Сили України посилено несуть бойове чергування біля білоруського кордону. Допомагає їм у цьому Тероборона та добровольчі формування територіальних громад.
Всі вони – у постійній бойовій готовності. Йде постійне налагодження роботи, укріплення фортифікаційних споруд. Підтримка населення – колосальна. Той, хто ухвалить рішення йти в Україну через Рівненщину, то це буде дорога в один кінець,
– зауважив голова ОВА.
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Можливий напад на Україну з Білорусі: останні новини
- За словами експерта Олега Жданова, напад білорусів на українську територію може змусити західних партнерів дати ще більше зброї Україні.
- До 8 липня в Білорусі тривають навчання з мобілізації. Після того, як зберуть усіх військовозобов'язаних, слід буде уважно стежити за тим, що відбувається, наголосив Жданов.
- Проте військові аналітики наголосили, що навряд білоруси будуть спроможні на щось більше, аніж відвернути увагу ЗСУ від важливих напрямків.
- Раніше президент Володимир Зеленський дав наказ перевірити готовність до нападу Білорусі у 4 українських областях.
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