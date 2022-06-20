Про це розповів голова Рівненської ОВА Віталій Коваль в ефірі всеукраїнського телемарафону. Він наголосив, що жодного бойового досвіду, як і вмотивованості, у військових Білорусі немає.

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Пройти через Західне Полісся буде дуже важко

Якщо це (наступ Білорусі – 24 канал) відбудеться, то пройти через Західне Полісся, через Рівненську область – це мегаскладне завдання,

– пояснив Коваль.

В першу чергу, перешкодою стане рельєф та особливості території. 40% території Рівненщини, каже голова ОВА, – це ліси. Саме на півночі регіону, який межує з Білоруссю, – непрохідні ліси поєднуються подекуди з болотами. Українцям допоможуть 170 річок і відповідно мостів, які можуть бути заблоковані.

ЗСУ посилено охороняють кордон з Білоруссю.

Коваль запевнив, що Збройні Сили України посилено несуть бойове чергування біля білоруського кордону. Допомагає їм у цьому Тероборона та добровольчі формування територіальних громад.

Всі вони – у постійній бойовій готовності. Йде постійне налагодження роботи, укріплення фортифікаційних споруд. Підтримка населення – колосальна. Той, хто ухвалить рішення йти в Україну через Рівненщину, то це буде дорога в один кінець,

– зауважив голова ОВА.

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Можливий напад на Україну з Білорусі: останні новини

За словами експерта Олега Жданова, напад білорусів на українську територію може змусити західних партнерів дати ще більше зброї Україні.

До 8 липня в Білорусі тривають навчання з мобілізації. Після того, як зберуть усіх військовозобов'язаних, слід буде уважно стежити за тим, що відбувається, наголосив Жданов.

Проте військові аналітики наголосили, що навряд білоруси будуть спроможні на щось більше, аніж відвернути увагу ЗСУ від важливих напрямків.

Раніше президент Володимир Зеленський дав наказ перевірити готовність до нападу Білорусі у 4 українських областях.

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