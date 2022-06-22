Такой приказ уже был
Путину не удастся убедить Лукашенко. Об этом сказал советник главы министра внутренних дел Ростислав Смирнов. Свое убеждение он выразил в эфире 24 канала.
Внимание Лукашенко неожиданно вылетел в Путин – визит не на один день, – СМИ
Это невозможно,
– убежден советник главы МВД.
И добавил, что ряд факторов указывает на то, что вероятность такого варианта чрезвычайно низкая. В Беларуси не хватает армии, чтобы вмешиваться в войну против Украины. Кроме того, у них нет вооружения и мотивации.
Более того, их вера в "мощную русскую армию" разбилась вдребезги.
"Учитывая, что такой приказ уже поступал, когда Россия была под Киевом. Однако военные и силовики его массово саботировали", - добавил Смирнов.
Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко также отметил, что на данный момент скоплений войск недостаточно , чтобы это организовать.
Риски нападения со стороны Беларуси: что говорят в Минобороны
Вооруженные Силы Украины рассматривают все возможные сценарии эскалации войны с Россией. Готовы наши бойцы и к нападению кафиров с территории Беларуси или непризнанного Приднестровья. Соответствующее заявление сделала заместитель министра обороны Анна Маляр.
Кроме того, в Минобороны неоднократно подчеркивали, что Россия использует территорию Беларуси для агрессии против Украины.
Что говорят эксперты
- Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль заверил : если белорусы таки отважятся на наступление, то здесь их будут ждать большие проблемы.
- В Офисе Президента тоже говорят, что в ближайшее время войско Лукашенко не будет наступать на украинские территории.
- Российский публицист Андрей Пионтковский сказал 24 каналу, что Александру Лукашенко никогда не удастся отважиться отдать приказ своим войскам вступить в войну против Украины. Даже несмотря на то, что лично Путин решил вылезти из бункера и наведаться к нему "в гости".