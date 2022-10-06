Последствия обстрелов показал глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий. Враг впервые с августа ударил из Белоруссии.

Кстати Россия 7 ракетами ударила по многоэтажкам Запорожья: все, что известно о разрушительных прилетах.

Последствия обстрела Хмельницкой области

Сергей Гамалий опубликовал две фотографии с места ракетного удара. На месте удара образовалась воронка.



Последствия обстрела Хмельницкой области / Фото Сергей Гамалий



Последствия обстрела Хмельницкой области / Фото Сергей Гамалий

Кроме того, глава Хмельницкой ОВА опубликовал видео последствий вражеских обстрелов.

Оккупанты обстреляли Хмельницкую область: видео

Враг нанес ракетный удар по Хмельницкой области: главное

Утром 6 октября во время утренней тревоги российские военные нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. Воздушная тревога в регионе продолжалась около получаса. Впоследствии глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий подтвердил, что враг действительно атаковал область.

Россияне запустили ракеты около шести часов. Одна из них упала рядом с инфраструктурным объектом в Шепетовском районе. Другая ракета упала на пустыре.

В результате российского ракетного удара остановился один из поездов – из-за удара ракеты дерево упало на железнодорожный путь.

Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что в ночь на 6 октября Россия нанесла ракетный удар из Беларуси . Это впервые с августа Россия ударила ракетами с территории Белоруссии.