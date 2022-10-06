Наслідки обстрілів показав очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Ворог вперше із серпня вдарив з Білорусі.

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Наслідки обстрілу Хмельниччини

Сергій Гамалій опублікував дві світлини з місця ракетного удару. На місці удару утворила вирва.



Наслідки обстрілу Хмельниччини / Фото Сергій Гамалій



Наслідки обстрілу Хмельниччини / Фото Сергій Гамалій

Крім того, очільник Хмельницької ОВА опублікував відео наслідків ворожого обстрілу.

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Ворог завдав ракетного удару по Хмельницькій області: головне

Зранку 6 жовтня під час ранкової тривоги російські військові завдали ракетного удару по Хмельницькій області. Повітряна тривога в регіоні тривала близько пів години. Згодом глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій підтвердив, що ворог справді атакував область.

Росіяни запустили ракети близько 6:00. Одна із них впала поряд з інфраструктурним об'єктом у Шепетівському районі. Інша ракета впала на пустирі.

Унаслідок російського ракетного удару зупинився один із потягів – через удар ракети дерево впало на залізничну колію.

Заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що в ніч проти 6 жовтня Росія завдала ракетного удару з Білорусі. Це вперше із серпня Росія вдарила ракетами з території Білорусі.

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