В Хмельницком нашли мертвым 20-летнего курсанта Национальной академии ГПСУ
- В Хмельницком нашли мертвым 20-летнего курсанта Национальной академии ГПСУ с признаками огнестрельного ранения.
- Курсант был в суточном наряде, выясняют обстоятельства, ведется следствие и внутреннее расследование.
Утром 17 апреля в Хмельницком нашли тело 20-летнего курсанта. Он имеет признаки огнестрельного ранения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне Хмельницкий.
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Что известно о смерти курсанта в Хмельницком
Отмечается, что погибший является первокурсником Национальной академии государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого.
В Госпогранслужбе рассказали, что курсант находился в суточном наряде. Как только обнаружили его тело, вызвали медиков и правоохранителей.
Военнослужащий родом из Черниговской области. Имеет полное среднее образование. Два года назад призван на контрактную службу, в 2024 году поступил в учебное заведение Государственной пограничной службы. Характеризовался положительно, учился хорошо, имел общительный характер,
– указывают в пресс-службе.
По их словам, сейчас выясняют обстоятельства, продолжается следствие, а также проводят внутреннее расследование.
Заметим, что недавно в Умани задержали шестерых подозреваемых в убийстве военнослужащего. Злоумышленники избили мужчину, забрали его автомобиль и личные вещи. Пострадавшего злоумышленники положили в багажник, а когда обнаружили, что он умер – бросили авто с телом на улице.