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13 октября, 16:33
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Обновлено - 16:49, 13 октября

В Хмельницком прогремели взрывы

Татьяна Бабич

Вражеские войска запускают все новые и новые дроны на города Украины. Под ударом оказался Хмельницкий.

Там прогремели взрывы. Об этом сообщили корреспонденты "Суспильного".

Что известно об атаке на Хмельницкий? 

Прежде всего, отметим, что для Хмельницкого, а также для Каменец-Подольского районов около 15:57 объявили воздушную тревогу. 

На регион двигались русские дроны. В частности, Воздушные силы писали об угрозе реактивного БПЛА в Хмельницкой области в направлении Ярмолинцев. 

Сообщения о взрывах поступило около 16:30. Заметим, что на момент публикации официальной информации о возможных последствиях атаки нет. Очевидно, что власть предоставит эти данные впоследствии – в таком случае мы обязательно обновим материал. 

Где еще слышали взрывы и фиксировали последствия русских обстрелов? 

13 октября российские войска атаковали Львовскую область ударными беспилотниками. В Малехове повреждено несколько частных домов, известно о трех раненых. В самом Львове на фоне атаки реактивными БПЛА раздались взрывы, работала ПВО. 

Также российские военные ударили по гражданской колонне, которая выезжала из Купянска на Харьковщине во время эвакуации.

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