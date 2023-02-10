В Хмельницком есть попадание в энергосистему: город без света и может остаться без воды

Россия 10 февраля массированно атакует Украину. Под атакой врага очутилась критическая инфраструктура Хмельницкого.

Об этом в 11:05 написал глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

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"В Хмельницком раздался взрыв. Часть города без электроснабжения. Могут быть сбои и в водоснабжении. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях. Детали со временем", – сказал Гамалий.

Силы ПВО сбили 2 вражеских цели, но есть 1 попадание

Впоследствии местные источники сообщили о повторных взрывах в городе. В Хмельницкой ОВА рассказали, что силы ПВО сбили крылатую ракету и дрон-камикадзе.

К сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры Хмельницкого общества. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Подсчитывают материальный ущерб, – сообщил Гамалий

Где еще звучали взрывы

Мэр города Андрей Садовый и глава Львовской ОГА Максим Козицкий подтвердили работу ПВО. Всего в городе было слышно до 10 взрывов.

Во Львовской области могут быть перебои в электроснабжении. Оставайтесь в укрытие, – написал Козицкий.

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук также сообщила о работе ПВО на Прикарпатье.

Российские ракеты вышли за границу Украины

Во время массированной атаки по Украине 2 российские ракеты пересекли границу с Молдовой. Об этом сообщил генерал Валерий Залужный.

"Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств. Ракеты были запущены из акватории Черного моря", – рассказал Залужный.