"Долой московского попа": в Хмельницком снова собираются люди возле храма УПЦ МП
Источник:Суспільне
В Хмельницком возле храма Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ (МП), где избили военного, снова собираются люди.
Во время собрания, на котором зарегистрировалось около 1000 человек, присутствующие проголосовали за переход в ВТО. Сообщают, что в храм зашла ревизионная комиссия, впоследствии дверь в церковь опечатают.
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Какая ситуация у храма
Прихожане не согласны с тем, что их могут лишить возможности ходить в храм, который они посещают много лет и вкладывали свои средства и силы в ремонт.
На территории храма присутствуют представители власти, депутаты. Вокруг церкви дежурят сотрудники полиции.
В храм снова сошлись люди, протестующие против УПЦ МП / Фото Общественное
"Долой московского попа"
Горожане возле храма Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ (МП) скандируют "Одна единственная соборная Украина", "Долой московского попа", а на лестнице прихожане поют церковные песни.
Горожане собрались возле храма: видео
Объясняем, что происходит
- Более 2 тысяч хмельничан 4 апреля проголосовали за переход религиозной общины Хмельницкого Храма Казанской Иконы Божией Матери УПЦ в ВЦУ.
- Кроме того, в Хмельницкой области 4 апреля официально запретили УПЦ МП.
- Толчком стало видео, где священники УПЦ (МП) в церкви избили военного – Артура Ананьева, который с начала полномасштабного вторжения ушел добровольцем на фронт.
- Конфликт возник после того, как военный спросил, сколько людей еще должно погибнуть, чтобы они перестали ходить в Московский патриархат.
- В УПЦ МП обвиняют Ананьева в провокации и даже написали заявление в полицию. Полиция открыла дело против военного.