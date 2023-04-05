"Долой московского попа": в Хмельницком снова собираются люди возле храма УПЦ МП

В Хмельницком возле храма Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ (МП), где избили военного, снова собираются люди.

Во время собрания, на котором зарегистрировалось около 1000 человек, присутствующие проголосовали за переход в ВТО. Сообщают, что в храм зашла ревизионная комиссия, впоследствии дверь в церковь опечатают.

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Какая ситуация у храма

Прихожане не согласны с тем, что их могут лишить возможности ходить в храм, который они посещают много лет и вкладывали свои средства и силы в ремонт.

На территории храма присутствуют представители власти, депутаты. Вокруг церкви дежурят сотрудники полиции.



В храм снова сошлись люди, протестующие против УПЦ МП / Фото Общественное

"Долой московского попа"

Горожане возле храма Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ (МП) скандируют "Одна единственная соборная Украина", "Долой московского попа", а на лестнице прихожане поют церковные песни.

Горожане собрались возле храма: видео

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