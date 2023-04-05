Під час зборів, на яких зареєструвалося близько 1000 людей, присутні проголосували за перехід до ПЦУ. Повідомляють, що до храму зайшла ревізійна комісія, згодом двері до церкви опечатають.

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Яка ситуація біля храму

Прихожани храму не згодні з тим, що їх можуть позбавити можливості ходити до храму, який вони відвідують багато років і вкладали свої кошти і сили у ремонт.

На території храму присутні представники влади, депутати. Навколо церкви чергують працівники поліції.



До храму знову зійшлись люди, які протестують проти УПЦ МП / Фото Суспільне

"Геть московського попа"

Містяни біля храму Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ (МП) скандують "Одна єдина соборна Україна", "Геть московського попа", а на сходах прихожани співають церковні пісні.

Містяни зібрались біля храму: відео

Пояснюємо, що відбувається