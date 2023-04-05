Під час зборів, на яких зареєструвалося близько 1000 людей, присутні проголосували за перехід до ПЦУ. Повідомляють, що до храму зайшла ревізійна комісія, згодом двері до церкви опечатають.
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Яка ситуація біля храму
Прихожани храму не згодні з тим, що їх можуть позбавити можливості ходити до храму, який вони відвідують багато років і вкладали свої кошти і сили у ремонт.
На території храму присутні представники влади, депутати. Навколо церкви чергують працівники поліції.
До храму знову зійшлись люди, які протестують проти УПЦ МП / Фото Суспільне
"Геть московського попа"
Містяни біля храму Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ (МП) скандують "Одна єдина соборна Україна", "Геть московського попа", а на сходах прихожани співають церковні пісні.
Містяни зібрались біля храму: відео
Пояснюємо, що відбувається
- Понад 2 тисячі хмельничан 4 квітня проголосували за перехід релігійної громади Хмельницького Храму Казанської Ікони Божої Матері УПЦ до ПЦУ.
- Крім того, у Хмельницькій області 4 квітня офіційно заборонили УПЦ МП.
- Поштовхом стало відео, де священники УПЦ (МП) у церкві побили військового – Артура Ананьєва, який від початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт.
- Конфлікт виник після того, як військовий запитав, скільки людей ще має загинути, щоб вони перестали ходити до Московського патріархату.
- В УПЦ МП звинувачують Ананьєва у провокації та навіть написали заяву у поліцію. Поліція відкрила справу проти військового.