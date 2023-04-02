Полиция открыла дело против военного, избитого священниками УПЦ МП в Хмельницком

В Хмельницком священники УПЦ МП в церкви избили военного. В полиции открыли несколько уголовных дел и одно из них – в отношении пострадавшего.

2 апреля в соцсетях появилось видео из церкви УПЦ МП в Хмельницком – на кадрах видно, что священнослужители избили военного. Кадры быстро облетели сеть, вызвав общественное возмущение.

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В полиции открыли уголовное производство против пострадавшего

Военнослужащий из видео, который стал жертвой избиения, в полицию пока не обращался. Патрульная полиция приехала на место происшествия сразу по вызову верующих УПЦ МП, где и составила на него протокол об административном правонарушении. Тогда в церкви заявили, что мужчина в военной форме совершает хулиганские действия.

Утром 2 апреля в патрульную полицию поступило сообщение, что в церкви Хмельницкого на улице Каменецкой мужчина, по словам свидетелей происшествия, совершает хулиганские действия: провоцирует конфликт, пытается сорвать Богослужение, разбрасывает церковные вещи. Экипажу патрульной полиции, который выехал на место происшествия, свидетели передали мужчину в военной форме, который, по их словам, и совершал хулиганские действия в церкви,

– сказал старший инспектор пресс-службы управления патрульной полиции в Хмельницкой области Виктория Тимощук.

Она уточнила, что сейчас решается вопрос о привлечении мужчины в военной форме к административной ответственности по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Впоследствии, когда в сети уже появилось видео, по факту зафиксированных событий правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 296.

Начальник сектора коммуникаций ГУ Нацполиции Хмельницкой области Инна Глега сказала, что в настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят следственно-оперативные мероприятия.

Подробности инцидента