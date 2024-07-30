В Хмельницком обнаружили реабилитационный центр, где насильно удерживали десятки людей

В Хмельницком полиция разоблачила организованную преступную группу, которая якобы занималась лечением людей от зависимостей. На самом деле она незаконно лишали их свободы.

Полицейские установили, что преступники похищали людей. Фигурантам грозит до 10 лет заключения.

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Преступники действовали под прикрытием общественной организации

Преступная группа действовала под прикрытием общественной организации. В полиции Хмельницкой области установили, что ее члены похищенных людей насильно помещали в отдельное помещение. Там они якобы предоставляли платные услуги по лечению, но на самом деле никакой терапии люди там не получали.

Под видом предоставления платных услуг по лечению и реабилитации больных, страдающих от алкогольной, наркотической, игровой и других зависимостей, фигуранты похищали людей и удерживали их в специально оборудованном здании в г. Хмельницком,

– написали в полиции.

Большинство "пациентов" там находилось против своей воли. В "реабилитационном центре" на момент разоблачения было примерно 40 человек из разных областей Украины.

Следователи объявили преступникам подозрения в незаконном лишении свободы или похищении человека. Закон предусматривает наказание от 5 до 10 лет заключения.

Следственные действия продолжаются.