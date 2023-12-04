Воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили 3 декабря в 23:37. Предшествовало этому сообщение Воздушных сил о том, что россияне запустили дроны-камикадзе с полуострова Крым. Об этом стало известно в 19:28.

Читайте также На Николаевщине раздались взрывы: в области тревога из-за "Шахед"

Что известно о взрывах в Хмельницкой области

Взрывы в Хмельницкой области подтвердил первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин. Сообщение, посвященное работе ПВО по враждебным воздушным целям, оно опубликовало в 01:09.

Жители Хмельницкого района могли слышны звуки взрывов. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги,

– призвал он.

Обратим внимание, что мониторинговые каналы извещают о том, что ПВО отрабатывало по российским воздушным целям на Хмельнитчине, Харьковщине, а также по Днепропетровщине.

01:17 в Хмельницкой области раздался отбой воздушной тревоги. Призываем быть осторожными, покидая укрытие.