Повітряну тривогу на Хмельниччині оголосили 3 грудня о 23:37. Передувало цьому повідомлення Повітряних сил про те, що росіяни запустили дрони-камікадзе з півострова Крим. Про це стало відомо о 19:28.

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Що відомо про вибухи на Хмельниччині

Вибухи на Хмельниччині підтвердив перший заступник глави Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Допис, присвячений роботі ППО по ворожих повітряних цілях, він опублікував о 01:09.

Жителі Хмельницького району могли чути звуки вибухів. Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях до завершення тривоги,

– закликав він.

Звернімо увагу, що моніторингові канали сповіщають про те, що ППО відпрацьовувала по російських повітряних цілях на Хмельниччині, Харківщині, а також Дніпропетровщині.

01:17 у Хмельницькій області пролунав відбій повітряної тривоги. Закликаємо бути обережними, покидаючи укриття.